روسيا تُجدد تحذيرها من تزييف هجوم "كمياوي" في إدلب لإتهام النظام السوري

في ظل الأنباء المتداولة بشأن هجوم عسكري محتمل للجيش السوري ضد المعارضة في محافظة إدلب، جددت وزارة الدفاع الروسية، تحذريها من تزييف"هجوم كيمياوي" ضد المدنيين بالمحافظة وإلصاق التهمة بالحكومة السورية .

وزعم "فلاديمير سافتشينكو" مدير مركز المصالحة الروسي ، إن المعارضة تستهدف ارتكاب ما أسماه "استفزازًا كيميائيًا" وإلصاقه بالنظام السوري ، وإن مصدر المادة الكيميائية هو فصيل "هيئة تحرير الشام".

في وقت سابق، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله إن بلاده ستواصل قصف أهداف عسكرية في محافظة إدلب السورية إذا كانت هناك حاجة لذلك ولكنها ستنشئ ممرات آمنة للسماح للمدنيين بالفرار.