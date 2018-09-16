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انتخابات محلية في سوريا لأول مرة منذ 2011

منذ 12 دقيقة
عدد القراءات: 64
انتخابات محلية في سوريا لأول مرة منذ 2011

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين السوريين لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية ومجالس المحافظات.
وتجرى تلك الانتخابات لاول مرة منذ انطلاق الحرب في سوريا بين النظام السوري والمعارضة، من سبع سنوات. 


ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 40 ألف مرشح على 18.478 مقعدا، فيما يبلغ عدد الدوائر الانتخابية 88 دائرة على مستوى المحافظات، بحسب وزارة الإدارة المحلية والبيئة. 


ومن المقرر أن تنتهي عملية الاقتراع بعد الساعة السابعة مساءًا، مع إمكانية التمديد لخمس ساعات أخرى على الأكثر في حال كان الاقبال على التصويت كثيف.


الجدير بالذكر أن اخر انتخابات محلية في سوريا تمت في ديسمبر 2011 بعد بداية النزاع بستة أشهر، فيما جرت انتخابات رئاسية في 2014، وانتخابات تشريعية في 2016.

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