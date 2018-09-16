Responsive image

29º

16
سبتمبر

الأحد

26º

16
سبتمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • الولايات المتحدة تطالب السفير الفلسطيني بواشنطن مغادرة أمريكا فوراً
     منذ 39 دقيقة
  • ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار مانكوت في الفلبين إلى 49 حالة وفاة
     منذ 6 ساعة
  • مصادر فلسطينية:مقتل المستوطن الاسرائيلي الذي أصيب بجروح خطيرة في عملية الطعن شمال الخليل
     منذ 7 ساعة
  • عميد طب الزقازيق:استقرار حالة المحتجزين من مصابى جلسة غسيل الكلى بديرب نجم
     منذ 7 ساعة
  • انطلاق أول انتخابات للمجالس المحلية بسوريا منذ 2011
     منذ 7 ساعة
  • روسيا: أكثر من 120 لاجئاً عادوا إلى سوريا
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:11 صباحاً


الشروق

6:34 صباحاً


الظهر

12:50 مساءاً


العصر

4:20 مساءاً


المغرب

7:05 مساءاً


العشاء

8:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

كبير مستشاري "ترامب" سابقًا: مصر ودول الحصار خططوا لاحتلال قطر

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 400
كبير مستشاري "ترامب" سابقًا: مصر ودول الحصار خططوا لاحتلال قطر

قال "ستيف بانون" كبير مستشاري الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للشؤون الاستراتيجية سابقا، إن خطة دول الحصار لاحتلال قطر كانت جاهزة، خلال القمة الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض في مايو/أيار 2017.

كشف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للشؤون الاستراتيجية سابقًا"ستيف بانون" ، إن مصر والسعودية والإمارات أعدوا خطة عسكرية لاحتلال دولة قطر ، موضحًا إنها كانت  جاهزة، خلال القمة الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض في مايو 2017.

وذكر "بانون"، خلال جلسة له في معهد "هيدسون" الأمريكي: أنه  "كان يُنظر إلى القمة الإسلامية في الرياض على أنها فرصة للاستيلاء على قطر عوضا عن حل الأزمة"، مبينا أنه "كان ينبغي محاسبة  قطر على دعمها للإخوان وحماس وعلاقتها بتركيا وإيران"، على حد قوله.

وتابع قائلا: "بالنظر إلى الأشخاص الذين كانوا بجانبنا خلال القمة، وعلى الرغم من كوني لست خبيرا في العلاقات الخارجية، لكنني أدركت حينها أن الإمارات ومصر والسعودية كانت لديها خطة محكمة ضد قطر".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers