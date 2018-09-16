كبير مستشاري "ترامب" سابقًا: مصر ودول الحصار خططوا لاحتلال قطر

قال "ستيف بانون" كبير مستشاري الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للشؤون الاستراتيجية سابقا، إن خطة دول الحصار لاحتلال قطر كانت جاهزة، خلال القمة الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض في مايو/أيار 2017.

كشف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للشؤون الاستراتيجية سابقًا"ستيف بانون" ، إن مصر والسعودية والإمارات أعدوا خطة عسكرية لاحتلال دولة قطر ، موضحًا إنها كانت جاهزة، خلال القمة الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض في مايو 2017.

وذكر "بانون"، خلال جلسة له في معهد "هيدسون" الأمريكي: أنه "كان يُنظر إلى القمة الإسلامية في الرياض على أنها فرصة للاستيلاء على قطر عوضا عن حل الأزمة"، مبينا أنه "كان ينبغي محاسبة قطر على دعمها للإخوان وحماس وعلاقتها بتركيا وإيران"، على حد قوله.

وتابع قائلا: "بالنظر إلى الأشخاص الذين كانوا بجانبنا خلال القمة، وعلى الرغم من كوني لست خبيرا في العلاقات الخارجية، لكنني أدركت حينها أن الإمارات ومصر والسعودية كانت لديها خطة محكمة ضد قطر".



