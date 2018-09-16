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العراق.. بداية انفراج الأزمة السياسية بعد انتخاب رئيسًا للبرلمان بالتوافق والتفاهم

منذ 6 ساعة
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العراق.. بداية انفراج الأزمة السياسية بعد انتخاب رئيسًا للبرلمان بالتوافق والتفاهم

عقد مجلس النواب العراقی امس السبت، جلسة برئاسة النائب الأكبر سننًا "محمد علي زيني" انتخب خلالها النائب عن محافظة الانبار "محمد الحلبوسي" رئيسًا المجلس فيما اختار النائب "حسن كريم" لمنصب النائب الأول للمجلس، فيما سيتم اختيار النائب الثاني اليوم الأحد، بسبب عدم حسم أي من المرشحين الأصوات لصالحة.

ومن جانبه أصدر الرئيس العراقي "فؤاد معصوم" بيان قال فيه إنه يعبر عن أحر تهانيه بمناسبة انتخاب رئيساً جديداً لمجلس النواب، متمنيا له كل النجاح في اداء مهامه، كما تمنى للمجلس كاملاً النجاح والتوفيق.


وفي سياق مُتصل قال الاتحاد الأوروبي، أن "انتخاب محمد الحلبوسي، رئيساً جديداً للبرلمان أول خطوة حاسمة نحو تشكيل الحكومة"، حسب تصريح "مايا كوتشيانتيتش" الناطقة باسم مفوضية الشئون الخارجية الأوروبية.

وقالت كوتشيانتيتش في بيان لها "على الحكومة الجديدة معالجة التحديات المتعددة التي تواجه العراق بشكل عاجل والاستجابة للطلبات المشروعة للشعب العراقي وتلبية طموحاته".


وأكد الاتحاد أنه "سيواصل دعمه للعراق وسيظل شريكا له، خاصة فيما يتعلق بجهود إعادة الإعمار، وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إصلاح قطاع الأمن المدني".


وتابع البيان: "من الضروري أن يستمر شركاء العراق الدوليون وبلدان المنطقة في لعب دور بناء، لدعم وتعزيز دعمهم للعراق، واحترام وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه بشكل كامل من أجل الاستقرار في العراق والمنطقة".


وتوقع الاتحاد الاوروبي "من الزعماء السياسيين المضي قدما بشكل سريع في هذا الشأن، وأن يسعوا إلى المشاركة الوطنية والمصالحة الوطنية واسعة النطاق".
وهنأت الخارجية الأمريكية "محمد الحلبوسي" بفوزه بمنصب رئيس البرلمان، فيما دعت القادة العراقيين الى الاسراع بتشكيل الحكومة

وعلى الجانب الأخر يعقد الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي، اجتماعًا مهما في "السليمانية" اليوم الأحد، لحسم مرشحه لرئاسة الجمهورية.
وقال "سعدي بيرة" المتحدث باسم الحزب في تصريح صحفي، إنه سيختار مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية"، مضيفًا أن المكتب السياسي سيُناقش دور الكرد في مجلس النواب.


ويرى المراقبون ان اختيار رئيس البرلمان ونائبيه بالتوافق والتفاهم بين الكتل النيابيه يشكل بداية الانفراج على الساحة السياسة العراقية للاستحقاقات القادمة المتمثلة باختيار رئيس الوزراء ووزراء حكومته ورئيس الجمهورية.

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