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البرلمان العراقي يبدأ التصويت السري لاختيار النائب الثاني لـ"رئيس البرلمان"

منذ 5 ساعة
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البرلمان العراقي يبدأ التصويت السري لاختيار النائب الثاني لـ"رئيس البرلمان"

استأنف مجلس النواب العراقي، ظهر اليوم الاحد، جلسته لاختيار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لعدم تمكن المجلس من حسم أي من المرشحين الاصوات لصالحه امس السبت"، موضحا أنه "بدأ بالتصويت السري".

وكان رئيس مجلس النواب الاكبر سنا محمد علي زيني اعلن، يوم أمس السبت، أن جلسة المجلس مستمرة لظهر اليوم.


والجدير بالذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد عقد يوم امس السبت، جلسة برئاسة رئيس السن أي الاكبر سنًا "محمد علي زيني" انتخب خلالها النائب عن محافظة الانبار "محمد الحلبوسي" لمنصب رئيس المجلس فيما اختار النائب "حسن كريم" لمنصب النائب الأول للمجلس.

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