مسؤول قطري يُطالب بالتحقيق في احتجاز السعودية لمواطنين وإخفاءهم قسريًا

طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر " علي بن صميخ المري " ، بإجراء تحقيقات واسعة في ارتكاب كلًا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات انتهاكات جسيمة وممنهجة ضد المواطنين القطريين.

وقال "المري" خلال اجتماعات في جنيف مع أعضاء الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي ، إن السعودية تحتجز مواطنين قطريين ولم تطلق سراحهم ولا تسمح بالتواصل معهم، مؤكدًا :"حتى الآن لا نستطيع نحن ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم ولا التواصل ولا معرفة مصائرهم".

وطالب بإرسال بعثة مشتركة من قبل لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى السعودية للتحقيق في حالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين.