"معتقلي الرأي" يكشف أعداد المعتقلين بالسعودية وأوضعهم الصحية

كسف الحساب السعودي الشهير "معتقلي الرأي" المعني بنشر أخبار المعتقلين بالمملكة العربية السعودية ، عن عدد المحتجزين سياسيا في سجون المباحث، ويعاني قسم منهم من ظروف صحية صعبة.



وقال حساب "معتقلي الرأي":"تأكد لنا ارتفاع عدد معتقلي الرأي في السعودية إلى 2613 معتقلاً، بينهم محامون وقضاة وأكاديميون وعلماء و إعلاميون بارزون " ، كما كشف انتشار داء "الجرب" بين عدد من معتقلي الرأي في سجن ذهبان السياسي بجدة.

وقال الحساب إن ذلك "نتيجة الإهمال الصحي والطبي المتعمد داخل الزنازين، وقد انتقلت عدوى المرض أثناء نقل المعتقلين للمحاكمات إلى بعض المعتقلين في الرياض".

وتابع الحساب بأن "الإهمال الطبي بحق معتقلي الرأي في السعودية جريمة حقوقية كبرى لا يجب السكوت عنها، ويجب على جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة!".

وأضاف أن "الإهمال الصحي لمعتقلي الرأي في السعودية ينتهك نظام الإجراءات الجزائية وجميع المواثيق الحقوقية الدولية التي تكفل حقوق المعتقل وتضمن رعاية صحية تامة له!".