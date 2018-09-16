انتخاب بشير الحداد نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب العراقي

فاز بشير الحداد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد 16 سبتمبر ، بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بحصوله على أكثر من 185 صوتا"،

بعد تصويت مجلس النواب العراقي (البرلمان).

وجرت عملية التصويت بحضور 282 نائبا من مختلف الكتل السياسية من أصل 329 نائباً".

فيما حصل منافس البشير، احمد الحاج رشيد من الجماعة الاسلامية حصل على 53 صوتا من مجموع الحضور، فيما كان عدد الأوراق الفارغة (16) والباطلة (28) صوتا.

وصوت المجلس أمس السبت على النائب محمد الحلبوسي عن تحالف "المحور الوطني" الذي يضم الكتل السنية الفائزة في الانتخابات الأخيرة، رئيسا لمجلس النواب.