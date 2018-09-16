الرئيس الروسي يستقبل نظيره التركي "أردوغان" غدًا لبحث الوضع السوري

يعقد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اجتماعا مع نظيره التركي "رجب طيب أردوغان" الذي سيزور سوتشي في الـ17 سبتمبر، لبحث العلاقات الثنائية والوضع السوري.

وقال الكرملين في بيان: "سيبحث الزعيمان المسائل الراهنة من التعاون الثنائي، ومشاكل التسوية السورية".



وقد تحدث وزير الخارجية الروسي في وقت سابق خلال جلسة عامة للمنتدى الألماني الروسي، عن اجتماع بين بوتين وأردوغان في 7 سبتمبر في العاصمة الإيرانية طهران، ناقشا خلاله كيفية حل مشكلة منطقة إدلب بهدف تقليل المخاطر على السكان المدنيين، مؤكدا أن الزعيمين الروسي والتركي سيبحثان ذلك أيضا خلال اجتماع الـ 17 سبتمبر.



قد استضافت إيران في 7 سبتمبر، اجتماعا لقادة روسيا وإيران وتركيا، مكرسا للأزمة السورية، واتفقت موسكو وطهران وأنقرة على مواصلة جهودها لحماية المدنيين وتحسين الوضع الإنساني في هذا البلد.

​