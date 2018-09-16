"بشائر الخير" التركية تنظم مهرجان ترفيهي لأطفال مخيم "الريان" بسوريا

قالت "سمية نولجان"، مسؤولة الفريق التطوعي التركي ، اليوم الأحد 16 سبتمبر ،بعد وصولها مخيم "الريان" بشمال حلب بسوريا، إن" الفريق سينظم عصر اليوم مهرجانا ترفيهيا للأطفال، يضم أكثر من ألف طفل سوري، بالمخيم، لخلق أجواء السعادة بين الأطفال السوريين في المخيمات".

واوضحت أن "الهدف الأساسي لقدوم الفريق المكوم من نحو 40 متطوع، من الشبان والشابات، إلى مناطق النازحين في الداخل السوري ، القيام بعشرات البرامج في المخيمات، وسيكون أيضاً من بينها توزيع آلاف الحقائب وقطع الألبسة على طلبة المدارس هنا".

وكان قد احتشد عشرات الأطفال السوريين، في مخيم "الريان"، بمنطقة شمارين (شمالي حلب)، في الشمال السوري، لاستقبال والاحتفاء بوصول عشرات المتطوعين الأتراك إلى الداخل السوري.

ولوّح الاطفال بأيديهم للفريق التركي ورفعوا شارات النصر لهم مع ترديدهم عبارات ترحيبية باللغتين العربية والتركية

من جانبه، عبر النازح السوري "محمد عطية"، عن سعادته برؤية الفريق التركي الذي سيمكث لمدة أسبوعين وقال إن "سكان المنطقة يطلقون على فرق المساعدات والكوادر الطبية التركية اسم (بشائر الخير)، لأنهم يحملون معهم الخير والمساعدات لاهالي المنطقة ويسعون للتخفيف عنهم".