الجامعة العربية تحذر من تكرار تداعيات المذبحة المروعة ضد اللاجئين الفلسطينيين





حذرت الجامعة العربية، مساء اليوم الأحد، 16 سبتمبر، من تكرار تداعيات "المذبحة المروعة" ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم "صبرا وشاتيلا"، قبل 36 عاما، داعية المجتمع الدولي بالضغط الجاد لوقف هدم قرية "الخان الأحمر" شرقي القدس المحتلة؛ بشكل نهائي، وجاء ذلك في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" بالجامعة، بمناسبة الذكرى 36 أحداث مخيم "صبرا وشاتيلا"، في 16 سبتمبر 1982، والتي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين..

وأضاف البيان: "مجزرة صبرا وشاتيلا كانت المذبحة الأكثر قسوة ودموية من بين المذابح التي تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات، إذ كانت عملية منظمة ومتعمدة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني والأمة العربية قاطبة تمثلت في عملية إبادة لمدنيين عُزَّل.

وأوضحت "اليوم وبعد 36 عاما على هذه المذبحة لا يزال يعاني ولا تزال سلطات الاحتلال الصهيوني تمارس القتل والتهجير ضد أبناء هذا الشعب، وما يحدث على حدود قطاع غزة المحاصر من قتل وإرهاب، وبقرية الخان الأحمر من تشريد أهلها وترحيلهم بالقوة في مسلسل يعيد للأذهان عمليات التطهير العرقي والفصل العنصري.

