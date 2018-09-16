Responsive image

33º

16
سبتمبر

الأحد

26º

16
سبتمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • شباب المقاومة الفلسطينية تطلق عددا من البالونات الحارقة تجاه الداخل المحتل
     منذ 2 ساعة
  • سلطات الاحتلال تشدد الحصار على الخان الأحمر
     منذ 2 ساعة
  • مصرع رجل أعمال من خان يونس بظروف غامضة في ماليزيا
     منذ 2 ساعة
  • الجامعة العربية تحذر من تكرار تداعيات "مذبحة" صبرا وشاتيلا
     منذ 2 ساعة
  • وحدات الإرباك الليلي تطلق عددا من البالونات الحارقة اتجاه الداخل المحتل
     منذ 2 ساعة
  • ثلاث إصابات برصاص الاحتلال شرق خانيونس
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:12 صباحاً


الشروق

6:35 صباحاً


الظهر

12:49 مساءاً


العصر

4:19 مساءاً


المغرب

7:04 مساءاً


العشاء

8:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الجامعة العربية تحذر من تكرار تداعيات المذبحة المروعة ضد اللاجئين الفلسطينيين

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 104
الجامعة العربية تحذر من تكرار تداعيات المذبحة المروعة ضد اللاجئين الفلسطينيين



حذرت الجامعة العربية، مساء اليوم الأحد، 16 سبتمبر، من تكرار تداعيات "المذبحة المروعة" ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم "صبرا وشاتيلا"، قبل 36 عاما، داعية المجتمع الدولي بالضغط الجاد لوقف هدم قرية "الخان الأحمر" شرقي القدس المحتلة؛ بشكل نهائي، وجاء ذلك في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" بالجامعة، بمناسبة الذكرى 36 أحداث مخيم "صبرا وشاتيلا"، في 16 سبتمبر 1982، والتي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين..
وأضاف البيان: "مجزرة صبرا وشاتيلا كانت المذبحة الأكثر قسوة ودموية من بين المذابح التي تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات، إذ كانت عملية منظمة ومتعمدة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني والأمة العربية قاطبة تمثلت في عملية إبادة لمدنيين عُزَّل.
وأوضحت "اليوم وبعد 36 عاما على هذه المذبحة لا يزال يعاني ولا تزال سلطات الاحتلال الصهيوني تمارس القتل والتهجير ضد أبناء هذا الشعب، وما يحدث على حدود قطاع غزة المحاصر من قتل وإرهاب، وبقرية الخان الأحمر من تشريد أهلها وترحيلهم بالقوة في مسلسل يعيد للأذهان عمليات التطهير العرقي والفصل العنصري.
 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers