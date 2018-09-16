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الحلبوسي يرفض العقوبات على إيران ويدعو لاريجاني لزيارة العراق

منذ 4 ساعة
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الحلبوسي يرفض العقوبات على إيران ويدعو لاريجاني لزيارة العراق

أعرب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد محمد الحلبوسي، اليوم الأحد 16 سبتمبر ،خلال اتصال هاتفي، مساء الأحد، مع رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني، الذي هنأه بفوزه في انتخابات رئاسة البرلمان، رفض بغداد للعقوبات الاقتصادية على إيران، وأكد أن العراق سيكون دائماً إلى جانب الشعب الإيراني.داعيا رئيس مجلس الشوري لزيارة العراق.

وقال الحلبوسي إن الشعب العراقي وأعضاء البرلمان يقدرون الدعم الإيراني المفتوح للعراق في السابق والآن، لا سيما المساعدة في تحرير العراق من تنظيم داعش.

وأكد الحلبوسي أن العراق مستعد للوقوف إلى جانب إيران لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وأضاف أن أعضاء البرلمان العراقي يعارضون ممارسة أي ضغوط وحظر اقتصادي على إيران، معتبراً أن هذه العقوبات غير منصفة، ومؤكداً أن بغداد ستكون إلى جانب الشعب الإيراني دائماً.

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