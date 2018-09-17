"أردوغان": آمل أن تواصل روسيا موقفها الإيجابي من التسوية في إدلب

أفادت قناة "إن تي في " اليوم الإثنين 17 سبتمبر، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أعرب عن أمله بحوار إيجابي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا، في ظل التوتر المتصاعد بسبب الهجوم المرتقب من الجيش السوري وحلفاءه على المعارضة في محافظة إدلب .

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين، المرافقين له خلال زيارته إلى أرذبيجان: "خلال الاجتماع في طهران رأيت بوتين أكثر إيجابية. آمل أن تواصل روسيا إظهار نفس الموقف الإيجابي تجاه التسوية في إدلب".

وتجدر الإشارة إلى أن بوتين وأردوغان سيجريان محادثات حول سوريا في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الاثنين 17سبتمبر.