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الحوثيون.. سقوط شبكة تجسس لصالح الإمارات بـ"اليمن"

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 111
الحوثيون.. سقوط شبكة تجسس لصالح الإمارات بـ"اليمن"

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثية" إسقاط شبكة تجسس على صلة  مباشرة بالمخابرات الإماراتية إحدى دول التحالف على اليمن.
وقالت الجماعة إن الخلية التجسسية متورطة في رفع إحداثيات ومعلومات عن تجمعات سكانية ومنازل ومنشآت خدمية ومؤسسات حكومية.

 

 

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