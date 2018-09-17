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السعودية تُعلن إصابة شخص بـ"الكوليرا" والاشتباه في ثلاث حالات

منذ 3 ساعة
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السعودية تُعلن إصابة شخص بـ"الكوليرا" والاشتباه في ثلاث حالات

أعلن مسئول بوزارة الصحة السعودية، وجود حالة إصابة بالكوليرا والاشتباه في ثلاث حالات أخرى بمنطقة تقع على الحدود مع اليمن.
جاء ذلك حسب إفادة التلفزيون السعودي الذي نقل تصريحات المسئول.

 

وأفاد التقرير بأن هؤلاء الأشخاص الذين لم يذكر عنهم سوى أنهم غير سعوديين يتلقون الرعاية في مستشفى الموسم العام في منطقة جازان التي تبعد نحو ألف كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة الرياض.


ولم يتضح إن كانت لبؤرة المرض علاقة باليمن أو بموسم الحج الشهر الماضي حيث يتوافد نحو مليوني شخص على السعودية من الخارج سنويا مما يثير المخاوف من تفشي الأمراض.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة الشهر الماضي إن موسم الحج لم يشهد أي انتشار للأمراض.

ويذكر أن ما يقرب من 2000 شخص توفوا بسبب الكوليرا في اليمن، كما أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أطلقت برنامجا طارئا للعلاج يستند إلى ما تبقى من منظومة الصحة المتداعية في اليمن، سعيا لاكتشاف الحالات الجديدة في مرحلة مبكرة والحيلولة دون أن يستشري المرض.

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