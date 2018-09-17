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بدء قمة "سوتشي" التي تجمع الرئيس الروسي ونظيره التركي لبحث الأزمة السورية

منذ 2 ساعة
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بدء قمة "سوتشي" التي تجمع الرئيس الروسي ونظيره التركي لبحث الأزمة السورية

يلتقي الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، نظيره التركي "رجب طيب أردوغان"، لبحث و تناول كل جوانب الأزمة السورية وسبل حلها.
في بداية اللقاء عبر الرئيس الروسي "بوتين" عن سعادته برؤية الوفد التركي، متمنيًا الوصول لحلول لكل المسائل والقضايا المُعلقة.
وثمن الرئيس الروسي العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، وقال: "علاقاتنا تتطور بشكل سريع وإيجابي، بما في ذلك العلاقات التجارية – الاقتصادية التي تنمو بوتيرة سريعة، بالإضافة إلى تعاوننا في المسار الأمني خاصة في المنطقة وعلى الساحة الدولية".


من جانبه شدد الرئيس التركي على أهمية قمة اليوم، وقال: "أعتقد أن العالم كله وليس المنطقة وحدها، يوجه أنظاره إلى لقاء اليوم، والتصريحات التي سنطلقها بعد هذا اللقاء، ستمنح الأمل للمنطقة".
ويبحث الجانبان في اجتماع اليوم قضايا تتعلق بالسياسة والاقتصاد والطاقة، على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها كافة جوانب الأزمة في سوريا.


وكان أردوغان قال لصحيفة تركية قبيل انطلاقه إلى روسيا، إن دعوات أنقرة لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة "تؤتي ثمارها بعد أيام من الهدوء النسبي لكن هناك حاجة لمزيد من العمل".


وأوضح الرئيس التركي أن بلاده "تتحمل عبئا سياسيا وإنسانيا"، مع استمرار الحرب في سوريا، مشيرا إلى أن أي موجة نزوح جديدة ستتجه إلى تركيا.


والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يُعد الثاني الذي يجمع بين الرئيسين، خلال شهر سبتمبر الجاري، ويأتي في إطار الجهود المكثفة الرامية لحل الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من 7 أعوام.

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