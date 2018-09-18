الجيش الفرنسي ينفي المشاركة في الهجوم على اللاذقية السورية

نفى المتحدث باسم الجيش الفرنسي أي علاقه لبلاده في الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له اللاذقية السورية مساء أمس الاثنين.

جاء ذلك حسب وكالة "فرانس برس" التي نقلت تصريحات المتحدث باسم جيش فرنسا قائلاً: "ننفي أي ضلوع في الهجوم على اللاذقية".

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الفرقاطة الفرنسية "أوفيرن" الناشطة في المتوسط، أطلقت صواريخها في الوقت الذي أغارت في 4 طائرات إسرائيلية على اللاذقية السورية مساء أمس.



الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت أن قاعدة حميميم فقدت الاتصال بطائرة "إيل 20" روسية كان على متنها 14 عسكريا، أثناء الهجوم الإسرائيلي.

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