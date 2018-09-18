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الحلبوسي يدعو إلى الإسراع بنقل الصلاحيات للبصرة

منذ حوالى ساعة
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الحلبوسي يدعو إلى الإسراع بنقل الصلاحيات للبصرة

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر ،في كلمة له خلال حضوره جلسة مجلس محافظة البصرة الاستثنائية، في إطار زيارته للمحافظة، للاطلاع على المشاكل التي تعاني منها المحافظة في أعقاب احتجاجات عنيفة، مطلع سبتمبر الجاري، إلى تفعيل التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، والإسراع في نقل الصلاحيات للمحافظات. 

وقال الحلبوسي، "جئنا للبصرة ممثلين عن الشعب، والبرلمان لن يدخر جهدا من أجل البصرة، وإيجاد حلول سريعة وناجعة لتحسين أوضاع المحافظة، من خلال تفعيل التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ونقل الصلاحيات للمحافظات".

وأضاف أن البصرة كانت وما زالت تقدم الكثير للعراق، فهي الرئة الاقتصادية، وقدمت الكثير من الشهداء والتضحيات". 

وأوضح إن "الزيارة، رسالة تضامن من كل المحافظات مع البصرة، ويجب رد الجميل لها، كونها تعاني نتيجة تراكمات وتقصير استمر من الحكومات المتعاقبة". 

واشار النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، خلال الجلسة، إن "إصابة 27 ألف شخص بسبب تلوث الماء في المحافظة ظاهرة خطيرة يجب أن نقف عندها، بالأضافة إلي التقليل من المظاهر المسلحة الموجودة في المحافظة والحرص على الحفاظ على سلمية التظاهرات.

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