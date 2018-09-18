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عودة إمدادات الخام الليبي إلى الولايات المتحدة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 101
عودة إمدادات الخام الليبي إلى الولايات المتحدة

 

عادت تدفقات الخام الليبي إلى الولايات المتحدة في شهر سبتمبر الجاري، مساء اليوم الثلاثاء، 18 سبتمبر، عقب توقفها الشهر الماضي لإغلاق الموانئ الليبية، كانت قوات تابعة لإبراهيم الجضران، قائد سابق في قوات حرس المنشآت النفطية الليبية، هاجمت منطقة الهلال النفطي في وقت سابق، ودارت اشتباكات بين الجيش وقوات الجضران في المنطقة الواقعة بين الوادي الأحمر، كيلومتر شرق مدينة سرت، وحتى رأس لانوف، لتنتهي المعارك التي استمرت أسبوعًا بهزيمة الجضران.
وأظهرت بيانات جديدة، أن أربع ناقلات تحمل إجمالي 2.1 مليون برميل، أو ما يعادل 70 ألفًا و800 برميل يوميًا، من ميناء السدرة وأربعة مرافئ أخرى ستصل أو وصلت بالفعل إلى فيلادلفيا ونيويورك وهيوستون هذا الشهر، ومن المقرر أن تصل ناقلة استأجرتها شركة إيني الإيطالية النفطية الكبرى إلى فيلادلفيا يوم الأربعاء بعدما غادرت ميناء مليتة محملة بأكثر من 600 ألف برميل.
 

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