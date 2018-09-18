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اتفاق تركي أردني على تطوير العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية

منذ 39 دقيقة
عدد القراءات: 68
اتفاق تركي أردني على تطوير العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية

أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان،اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر ، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة، اتفاق بلادها والأردن حول خطة عمل، لمواصلة تطوير وتحسين العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة في اجتماع رباعي لوزراء خارجية وتجارة البلدين.


وأضافت أن الوزراء المعنيين من البلدين، ناقشوا في اجتماعهم العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة، وقدموا خطة عمل لمواصلة تطويرها وتحسينها.

واشارت الوزيرة إلى أن البلدين الصديقين والشقيقين سيواصلان العمل لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي ،حيث وصفت الاجتماع الرباعي في أنقرة بـ"المثمر للغاية".

وشددت بكجان على أن تركيا والأردن يملكان إمكانات كبيرة جدًا من التعاون، ستنعكس بصورة إيجابية على البلدين واقتصاداتهما.

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