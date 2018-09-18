الحريري يبحث مع وفد من البرلمان الأوروبي أزمة النزوح السوري





أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم الثلاثاء، 18 سبتمبر، في مقر إقامته ببيت الوسط، مباحثات مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة الدكتور جوزيف ماريا تيريكابراس، تناولت استعراض آخر المستجدات في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، وتطرق البحث إلى موضوع النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، ويأمل لبنان في أن تسفر المبادرة التي أطلقتها روسيا مؤخرا لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة لهم إلى سوريا، عن عودة الأعداد الكبيرة من اللاجئين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية إلى بلداتهم وديارهم، وأن تدعم الدول الأوروبية عودة هؤلاء النازحين.

وتعد أزمة النزوح السوري داخل لبنان من أكثر الأزمات الضاغطة على الدولة اللبنانية، حيث يؤكد المسئولون اللبنانيون أن الاقتصاد والبنية التحتية والأوضاع الأمنية والاجتماعية في البلاد تأثرت تأثرا كبيرا جراء هذه الأزمة، وأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل تبعات تواجد قرابة مليون ونصف المليون لاجئ سوري يمثلون نحو ربع عدد سكان البلاد.

