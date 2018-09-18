رئيس حزب تونسي يدعو الجيش لاستلام السلطة

دعا صالح شعيب رئيس حزب “الخيار الثالث” التونسي، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر ، الجيش باعتبار أنه “صورة للوطن ويحمي البلاد من المخاطر الداخلية والخارجية”، إلى استلام زمام السلطة وتلاوة البيان رقم واحد، معتبرا أن الأحزاب السياسية أفلست و”الحكم تم الاستيلاء عليه من قبل مرتزقة يعملون لصالح الخارج”.

وقال إن الحل للوضع المتردي في تونس يكمن في “ثورة أخرى أو بيان رقم واحد (انقلاب عسكري)”، معتبر

وأضاف أن ، “تونس محتلة الآن سياسيا واقتصاديا وماليا من قبل أطراف الحكم الحالية عندما نناضل لسنوات عدة، ومن ثم يأتي فجأة مرتزقة مدعومون من الخارج ويفتكّون الحكم ويخربون البلاد، فما على الجيش إلا أن يقوم بواجباته”.

كما اعتبر أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة أصبحت الآن “بلا فائدة”، معتبرا أن “إنقاذ” البلاد في الوقت الحالي يستدعي تدخل الجيش لإعادة الأمور إلى نصابها.

وهذه المرة الثالثة التي يدعو فيها طرف تونسي الجيش إلى القيام بانقلاب عسكري، إذ أصدر مثقفون وفنانون تونسيون قبل أشهر بيانا تحت عنوان “بيان الغضب رقم واحد”، وكان أثار جدلا كبيرا في البلاد. فيما دعا النائب والفنان علي بالنور الجيش التونسي لاستلام السلطة، وهو ما عرضه لموجة انتقادات كبيرة في البلاد.