صفقة قطر لشراء 24 مقاتلة “يوروفايتر” تدخل حيز التنفيذ

أعلنت شركة بي ايه اي سيستمز البريطانية ،اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر، أن العقد الذي وقعته قطر بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني لشراء 24 مقاتلة من طراز “تايفون يوروفايتر”، دخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، مع حصولها على دفعة اولى من قيمة العقد.

وأفاد بيان مجموعة الدفاع البريطانية، شريكة الكونسورتيوم الأوروبي “يوروفايتر” إلى جانب “ايرباص” و “فينميكانيكا” الإيطالية، أن “هذا العقد بقيمة نحو خمسة مليارات جنيه استرليني (5.6 مليار يورو) أصبح ساريا عندما تلقينا الدفعة الأولى اليوم”.

ويتضمن العقد تسليم 24 طائرة يوروفايتر و9 طائرات تدريب متطورة من طراز “هوك” بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة به، وسيكون ذلك اعتبارا من العام 2022.