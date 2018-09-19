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السعودية تعلن عن أضرار طالت مباني بينها مسجد إثر سقوط صاروخ من اليمن

منذ حوالى ساعة
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السعودية تعلن عن أضرار طالت مباني بينها مسجد إثر سقوط صاروخ من اليمن

كشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ، مساء أمس ، عن الأضرار التي طالت مبان جنوبي المملكة، بينها مسجد، إثر سقوط مقذوف قالت إنه تم إطلاقه من جانب "الحوثيين" باليمن. 

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "باشر رجال الدفاع المدني مساء اليوم الثلاثاء بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته جماعة "الحوثي" من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى في محافظة ظهران الجنوب".

وأضاف المصدر: "نتج عن المقذوف تعرض مسجد ومنزل أحد المواطنين وكذلك بئر زراعية لأضرار مختلفة، دون أن يترتب عن ذلك إصابة أحد بأي أَذًى".

وتابع: "تم مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات"، دون تفاصيل أكثر. 

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