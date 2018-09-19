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قرارات بإقالة قادة بارزين من الجيش السوداني

منذ 41 دقيقة
عدد القراءات: 74
قرارات بإقالة قادة بارزين من الجيش السوداني

أصدر الرئيس السوداني "عمر البشير" قرارات إقالة طالت عددا من قادة أركان الجيش، وذلك بعد أيام من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وشملت الإقالات ، إحالة  كلا من وزير الدولة للدفاع الفريق أول "علي محمد سالم"، والمفتش العام الفريق أول ركن السر"حسين بشير"، ووزيرة الدولة بوزارة الصحة اللواء "سعاد يوسف عبد الله الكارب" للتقاعد .

كما أصدر "البشير" قرارات بترقية الفريق الركن "هاشم عبد المطلب أحمد بابكر" إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، والفريق الركن "محمد عثمان الحسين" رئيساً لهيئة العمليات المشتركة.

كما شملت القرارات ترقية اللواء الركن "مجدي إبراهيم عثمان" إلى رتبة الفريق وتعيينه نائباً لرئيس أركان القوات البرية للإمداد، وكذلك ترقية اللواء الركن "مصطفى محمد مصطفى" إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية.

ويُذكر أن الحكومة السودانية الجديد ، أدت السبت الماضي ، اليمين الدستورية ، برئاسة "معتز موسى عبدالله" الذي يشغل أيضا منصب وزير المال.

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