الجزائر...أوامر بتفتيش منازل خمس جنرالات تمت تنحيتهم

كشفت صحيفة "الوطن" الجزائرية المعارضة ، أمس في تقريرًا لها ، إن النائب العام العسكري أصدر أوامر بتفتيش بيوت الجنرالات الخمس الذين أقيلو مؤخرًا وصدر ضدهم قرار بالمنع من السفر إلى الخارج.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية رسميًا، أول أمس، تنحية قائد القوات الجوية اللواء "عبدالقادر الوناس"، في إطار حملة التغييرات بالجيش الجزائري.

وقالت الوزارة الجزائرية في بيان أول من أمس، إن نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، الفريق "أحمد قايد صالح"، كان سيقوم بزيارة عمل إلى قيادة القوات الجوية (الضاحية الغربية للعاصمة) لترؤس مراسم تنصيب اللواء "حميد بومعيزة" قائدا للقوات الجوية، خلفاً للواء "عبدالقادر الوناس"، الذي أحيل إلى التقاعد.



ويُذكر أن "بوتفلية" أجرى حركة تغييرات كبيرة على مستوى الجيش مؤخرًا ، حيث تم إنهاء مهام قائد القوات البرية للجيش الوطني الشعبي اللواء أحسن طافر، وتعيين اللواء سعيد شنقريحة قائد الناحية العسكرية الثالثة مكانه.

كما شملت الحركة إنهاء مهام اللواء محمد زناخري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وتعيين اللواء غريس حميد في مكانه.

كما تم إنهاء مهام العميد رميل مدير صندوق الضمان الإجتماعي العسكري

كما تم تعيين اللواء إسماعيلي مصطفى قائدا للناحية العسكرية الثالثة خلفا للواء سعيد شنجريحة الذي تم تعيينه قائدا للقوات البرية.