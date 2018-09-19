مساع أردنية لحشد الأموال لـ"أونروا" قبيل انعقاد المؤتمر الدولي

قال وزير الخارجية الأسبق كامل أبو جابر إن مساعي الأردن للتحضير لمؤتمر دولي يعقد خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث سبل تجاوز الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة بالتعاون مع عدد من الدول والهيئات المعنية، يوازيه مساعٍ أخرى لـ "حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة".

وأوضح أبو جابر في تصريح صحفي أن الحشد الأردني يتم من خلال الاتصال والتنسيق مع مختلف الأطراف لضمان استمرارية الوكالة ودورها الذي أقيمت لأجله، وهو تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونظافة".

وأكد أن حماية (الأونروا) هي "حماية لحق اللاجئين في التعليم والخدمات الصحية والإغاثية والعودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية".

وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا جلسة الأسبوع الماضي بدعوة من الأردن لبحث دعم (الأونروا)، كما ستنظم المملكة بالتعاون مع السويد واليابان والاتحاد الأوروبي وتركيا مؤتمراً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي؛ لبحث سبل توفير التمويل اللازم للوكالة، وتأكيد الدعم السياسي لدورها.

ونظم الأردن في مارس الماضي مؤتمراً دوليًّا لدعم الوكالة في روما بالتنسيق مع السويد ومصر التي كانت ترأس لجنتها الاستشارية وقتذاك، وحضر المؤتمر الذي أثمر دعما ماليًّا تجاوز 100 مليون دولار أكثر من سبعين دولة أكدت دعمها للوكالة ودورها.