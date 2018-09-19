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وزير عراقي: الحرب دمرت أكثر من 150 ألف منزل بالعراق

منذ حوالى ساعة
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وزير عراقي: الحرب دمرت أكثر من 150 ألف منزل بالعراق

قال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، الأربعاء 19 سبتمبر، إن الحرب ضد تنظيم الدولة دمرت أزيد من 150 ألف منزل.

 

وأوضح "الجميلي"، أن بلاده بحاجة لأكثر من 88 مليار دولار لإعادة إعمار مختلف القطاعات المتضررة بعد انتهاء الحرب.

كان العراق حصل على تعهدات بتقديم مساعدات لإعادة الإعمار بلغت 30 مليار دولار خلال مؤتمر دولي عقد بالكويت في فبراير الماضي.

وبدأت الحرب في العراق عندما اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية ثلث مساحة البلاد صيف 2014، لتتحول المدن والبلدات في تلك المناطق إلى ساحة مواجهات بين القوات العراقية ومسلحي التنظيم.

وزاد الوزير الجميلي: "حجم الاستثمار في الخطة الخمسية لفترة 2018-2022، سيبلغ نحو 186 مليار دولار، وسيدعم القطاع الخاص بأكثر من 40 بالمائة منها".

وتابع: "قطاع الإسكان يعد أكثر القطاعات تضررا، تعرض أكثر من 150 ألف وحدة سكنية إلى أضرار كلية أو جزئية، تقدر قيمة ومتطلبات إعمارها بأكثر من 15 مليار دولار".

وتحدث الوزير العراقي عن خطة لوزارة التخطيط لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام الخاص قائلاً: "سيتم إطلاق مشاريع ذات أولوية في البنية التحتية، بحوالي 5 مليارات دولار على شكل فرص استثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي".

ودمرت الحرب، التي انتهت أواخر العام الماضي، آلاف المساكن والبنى التحتية الأساسية لتأمين خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها.

كما تسببت الحرب بنزوح 5.8 ملايين شخص عن منازلهم، تقول منظمة الهجرة الدولية إن 3 ملايين منهم عادوا إلى منازلهم، فيما يقطن البقية مخيمات منتشرة في البلاد.

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