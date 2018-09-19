محكمة عراقية تقضي بالإعدام شنقًا بحق نائب "البغدادي"



قضت محكمة عراقية ، اليوم الأربعاء 19 سبتمبر ، بالإعدام شنقًا على نائب زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أبو بكر البغدادي .

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان إن "محكمة جنايات الكرخ أنهت النظر في قضايا المدان الإرهابي إسماعيل العيثاوي (...) وأصدرت حكمها بالإعدام شنقا بحق المدان".

وأشار البيان الذي نشرته مواقع محلية إلى أن العيثاوي شغل مناصب عديدة في التنظيم منها مسؤول لجنة الإفتاء وعضو اللجنة المفوضة المكلف بوضع مناهج دراسية للتنظيم.

وقد تم إلقاء القبض عليه أثناء دخوله إلى تركيا عبر سوريا بالتنسيق مع الاستخبارات التركية.