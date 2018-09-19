ضبط 3 مصانع للألبان والسكر والمستلزمات الطبية غير مرخصة بقليوب

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، مساء اليوم الإربعاء، 19 سبتمبر، 3 مصانع لتصنيع الألبان والسكر والمستلزمات الطبية، غير المرخصة بدائرة مركز قليوب، وتولت النيابة التحقيق، وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين، بالقيام بحملة أمنية مكبرة لضبط المصانع المخالفة وغير المرخصة بمدينة قليوب، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع ألبان غير مرخص وتم ضبط، 1 طــــن ألبان تحت التصنيع، و200 كجم بودرة و25 كجم سمن نبات، و375 كجم بوتيني، و200 علبة جبنة فيتا منتج نهائى معد للبيع.

كما تم ضبط المدعو "أ. ع. ش" المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه سلعا غذائية مجهولة المصدر لا يوجد لها أى أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها، ووجد بالمصنع 500 كجم سكر داخل شكائر و100 كجم سكر معبأ داخل أكياس منتج نهائى، وتم ضبط "ش. ا. ف" المسئول عن مصنع مستلزمات طبية، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه خامات رديئة ومعاد استخدامها وسلعا مجهولة المصدر، ووجد بالمصنع، 1 طن قطن خام لزوم التصنيع، و3000 فوطة طبى منتج نهائى و1000 قطعة شاش طبى منتج نهائى، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

