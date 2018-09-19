ضبط 3 مصانع للألبان والسكر والمستلزمات الطبية غير مرخصة بقليوب

كما تم ضبط المدعو "أ. ع. ش" المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه سلعا غذائية مجهولة المصدر لا يوجد لها أى أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها، ووجد بالمصنع 500 كجم سكر داخل شكائر و100 كجم سكر معبأ داخل أكياس منتج نهائى، وتم ضبط "ش. ا. ف" المسئول عن مصنع مستلزمات طبية، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه خامات رديئة ومعاد استخدامها وسلعا مجهولة المصدر، ووجد بالمصنع، 1 طن قطن خام لزوم التصنيع، و3000 فوطة طبى منتج نهائى و1000 قطعة شاش طبى منتج نهائى، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.