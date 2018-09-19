مقتل 12 من حركة "الشباب" بغارة جنوبي الصومال

أعلن نائب وزيرالإعلام الصومالي، آدم إسحاق،اليوم الأربعاء 19 سبتمبر ، مقتل 12 من مقاتلي حركة "الشباب"، في غارة جوية استهدفت موقعًا كان يجتمع فيه نحو 37 قياديًا في الحركة في مدينة ساكو التي تخضع لسيطرة مقاتلي الشباب منذ 2008" بإقليم جوبا الوسطى، جنوبي الصومال.

وأضاف أن الغارة أسفرت عن مقتل 12 مقاتلًَا من "الشباب" بينهم قياديان بارزان، (دون الإفصاح عن أسمائهم)، بالإضافة إلى إصابة حسن يعقوب الناطق السابق باسم الحركة وأحد قيادييها البارزين.

وأوضح نائب الوزير أن "الحكومة الصومالية بالتعاون مع أصدقائها الدوليين كثفت الغارات الجوية التي تستهدف المناطق التي ينشط فيها الإرهابيون"، في إشارة لحركة الشباب.

من جهته، نقل موقع "صومال ميمو" المحسوب على حركة "الشباب"، عن مسؤول بالحركة نفيه مقتل قياديين بها، واستهداف مستشفى عام في المدينة ومدرسة ما أدى الى مقتل 3 أطفال وانهيار أجزاء كبيرة بالمستشفى.