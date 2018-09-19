حزب علماني جزائري يدعو للمساواة في الميراث علي غرار تونس

جدد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) الجزائري، في بيان له، اليوم الأربعاء 19 سبتمبر ، الدعوة إلى المساواة بين المرأة والرجل في الميراث على الطريقة التونسية، رغم جدل كبير خلفه تصريح لرئيسه قبل أيام حول القضية.



وقال رئيس الحزب محسن بلعباس،السبت بمناسبة منتدى دولي نظمه حول المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة في شمال إفريقيا،أن مسألة الميراث، التي طرحها قبل أيام، "تذكير فقط بموقف الحزب الواضح بشأن المساواة بين الجنسين منذ تأسيسه" في 1989 ، وأن حزبه السَّبَّاق للمناداة بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وذلك قبل أن تُقْدِم السلطات التونسية على إقرار هذه المساواة".

وأعقب هذا التصريح جدلا في البلاد وموجة تنديد من قبل عدة أحزاب وجمعيات أغلبها ينتمي إلى التيار الإسلامي، والتي اعتبرته دعوة "للفتنة"، وتجاوزا "لمبادئ الشريعة الإسلامية".

وأشار الحزب العلماني، إلي أنه يكفي قراءة الدستور لمعرفة أنه يضمن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة".

يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، تعهد في 13 أغسطس الجاري، بتقديم مشروع قانون لضمان المساواة بين الجنسين في الميراث، وهي خطوة خلفت جدلا كبيرا في تونس.