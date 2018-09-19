“حقوق الإنسان القطرية” تفوز بأربعة مناصب قيادية في التحالف العالمي

حصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، اليوم الأربعاء 19 سبتمبر ،خلال الاجتماع السنوي الـ23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، ثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك (APF) التي قررت بالإجماع، اختيار اللجنة الوطنية لتولي أربعة مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى الآسيا باسفيك، منها ثلاثة مناصب قيادية فاز بها علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب رابع فاز به محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

ويعدّ المنتدى الشبكة الإقليمية المعترف بها دوليا،ً والتي تضم في عضويتها 25 مؤسسة وطنية في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.

وقدم أعضاء المنتدى خلال الاجتماع السنوي نظرة عامة عن أنشطتهم وأولوياتهم الحالية، قبل أن يشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وإثر ذلك، فُتح المجال لإجراء الانتخابات للجنة الحكماء الجديدة المكونة من خمسة أعضاء، بالإضافة إلى عدد من المناصب لتمثيل منطقة آسيا والباسفيك في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وصوّت أعضاء المنتدى بالإجماع لانتخاب المري لتولي منصب نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب سكرتير التحالف العالمي، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما اختار الأعضاء بالإجماع الكواري لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والباسفيك.

ويضم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أكثر من 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالم، كما يضم منتدى آسيا والباسفيك 25 مؤسسة وطنية، ما يعني أن فوز حقوق الإنسان القطرية بهذه المناصب القيادية في التحالف يعكس المكانة الدولية والتقدير الذي تحظى به اللجنة الوطنية