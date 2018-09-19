Responsive image

35º

19
سبتمبر

الأربعاء

26º

19
سبتمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • الاحتلال يقرر هدم منزل قتل مستوطن بحجر
     منذ 15 دقيقة
  • شهيد في رفح جراء اصابته برصاصة الإحتلال في الرأس شرق رفح
     منذ 21 دقيقة
  • اصابة شاب فلسطيني بجراح خطيرة في الراس شرق رفح
     منذ 31 دقيقة
  • ريال مدريد يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول
     منذ 44 دقيقة
  • طرد رونالدو بعد 30 دقيقة من مباراة يوفنتوس وفالنسيا
     منذ 45 دقيقة
  • جرحى في تفجير سيارة مفخخة أمام مكتب أحد الاحزاب العراقية بكركوك‎
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:17 مساءاً


المغرب

7:00 مساءاً


العشاء

8:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

ترامب: ليس لديّ وزير عدل وهذا محزن جدا

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 106
ترامب: ليس لديّ وزير عدل وهذا محزن جدا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم الأربعاء 19 سبتمبر ، في تصريح صحفي، عدم رضاه عن وزير العدل جيف سيشنز، في العديد من المسائل، قائلا "ليس لديّ وزير عدل، وهذا محزن جدًا".
، وذلك نتيجة الخطوات التي اتخذها سيشنز، في مسألة التحقيقات حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، ومسألة أمن الحدود وقضايا أخرى.

وأوضح أنه "لم يتقبل انسحاب سيشنز، من التحقيقات حول روسيا على وجه الخصوص".

وأضاف "ليس لدي وزير عدل، هذا محزن جدا. أنا حزين بخصوص جيف سيشنز، لأنه جاء إليّ أولا، وكان أول عضو في مجلس الشيوخ يعلن دعمه لي. لقد أراد أن يكون وزير العدل، لكنني لم أره (يفعل ذلك).

يذكر أن الادعاء العام وجه في منتصف يوليو الماضي، اتهامات لـ 12 ضابط استخبارات روسي باختراق أنظمة الانتخابات الأمريكية الرئاسية في 2016، التي جاءت بترامب إلى سدة الحكم.

وهو الأمر الذي تنفيه روسيا تلك، فيما يقول ترامب إن تدخلًا من ذلك القبيل ربما يكون وقع بالفعل، إلا أنه لم يؤثر على النتائج بشكل كبير.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers