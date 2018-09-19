ترامب: ليس لديّ وزير عدل وهذا محزن جدا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم الأربعاء 19 سبتمبر ، في تصريح صحفي، عدم رضاه عن وزير العدل جيف سيشنز، في العديد من المسائل، قائلا "ليس لديّ وزير عدل، وهذا محزن جدًا".

، وذلك نتيجة الخطوات التي اتخذها سيشنز، في مسألة التحقيقات حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، ومسألة أمن الحدود وقضايا أخرى.

وأوضح أنه "لم يتقبل انسحاب سيشنز، من التحقيقات حول روسيا على وجه الخصوص".

وأضاف "ليس لدي وزير عدل، هذا محزن جدا. أنا حزين بخصوص جيف سيشنز، لأنه جاء إليّ أولا، وكان أول عضو في مجلس الشيوخ يعلن دعمه لي. لقد أراد أن يكون وزير العدل، لكنني لم أره (يفعل ذلك).

يذكر أن الادعاء العام وجه في منتصف يوليو الماضي، اتهامات لـ 12 ضابط استخبارات روسي باختراق أنظمة الانتخابات الأمريكية الرئاسية في 2016، التي جاءت بترامب إلى سدة الحكم.

وهو الأمر الذي تنفيه روسيا تلك، فيما يقول ترامب إن تدخلًا من ذلك القبيل ربما يكون وقع بالفعل، إلا أنه لم يؤثر على النتائج بشكل كبير.