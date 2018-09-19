Responsive image

35º

19
سبتمبر

الأربعاء

26º

19
سبتمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • الاحتلال يقرر هدم منزل قتل مستوطن بحجر
     منذ 15 دقيقة
  • شهيد في رفح جراء اصابته برصاصة الإحتلال في الرأس شرق رفح
     منذ 21 دقيقة
  • اصابة شاب فلسطيني بجراح خطيرة في الراس شرق رفح
     منذ 31 دقيقة
  • ريال مدريد يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول
     منذ 44 دقيقة
  • طرد رونالدو بعد 30 دقيقة من مباراة يوفنتوس وفالنسيا
     منذ 45 دقيقة
  • جرحى في تفجير سيارة مفخخة أمام مكتب أحد الاحزاب العراقية بكركوك‎
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:17 مساءاً


المغرب

7:00 مساءاً


العشاء

8:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

تجدد المواجهات المسلحة في طرابلس بعد ساعات من الهدوء

منذ 7 دقيقة
عدد القراءات: 56
تجدد المواجهات المسلحة في طرابلس بعد ساعات من الهدوء

تجددت مواجهات مسلحة في الأحياء الجنوبية بالعاصمة الليبية طرابلس،اليوم الأربعاء 19 سبتمبر ، في مناطق مشروع الهضبة، وخلة الفرجان، وطريق المطار، بعد هدوء استمر لساعات بين كتائب معادية لحكومة الوفاق وأخرى تابعة لها.


وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، عبد السلام عاشور،،في تصريحات له ، أن جهود التهدئة لم تنجح حتى الآن.

وشهدت طرابلس، أمس، اشتباكات في منطقة طريق المطار، في أول خرق لاتفاق لوقف إطلاق النار، تم توقعيه، برعاية الأمم المتحدة، في 4 سبتمبر الجاري.

وأدانت البعثة الأممية في ليبيا، أمس، تجدد المواجهات المسلحة، بعد هدوء استمر 14 يومًا.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers