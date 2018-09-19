تجدد المواجهات المسلحة في طرابلس بعد ساعات من الهدوء

تجددت مواجهات مسلحة في الأحياء الجنوبية بالعاصمة الليبية طرابلس،اليوم الأربعاء 19 سبتمبر ، في مناطق مشروع الهضبة، وخلة الفرجان، وطريق المطار، بعد هدوء استمر لساعات بين كتائب معادية لحكومة الوفاق وأخرى تابعة لها.



وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، عبد السلام عاشور،،في تصريحات له ، أن جهود التهدئة لم تنجح حتى الآن.

وشهدت طرابلس، أمس، اشتباكات في منطقة طريق المطار، في أول خرق لاتفاق لوقف إطلاق النار، تم توقعيه، برعاية الأمم المتحدة، في 4 سبتمبر الجاري.

وأدانت البعثة الأممية في ليبيا، أمس، تجدد المواجهات المسلحة، بعد هدوء استمر 14 يومًا.