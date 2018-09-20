الدفاع التونسية تنفي وجود قوات أمريكية في البلاد

أكدت وزارة الدفاع التونسية ، عدم صحة التقارير الإعلامية التي زعمت إصابة جندي أمريكي في جبل سمامة بمنطقة القصرين جنوبي تونس قرب الحدود بين تونس والجزائر.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسي محمد زكري في تصريح لوكالة أنباء إفريقيا الرسمية في تونس، إن "وزارة الدفاع الوطني تنفي بصورة قطعية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تعرض عسكريين أمريكيين اثنين إلى جروح أثناء عملية عسكرية بجبل سمامة من البلاد التونسية في فيفري سنة 2017".

وأكد المتحدث العسكري "بخصوص وجود بعض العسكريين الأجانب في تونس، أن الأمر يتعلق بالتكوين والتدريب وتبادل الخبرات لا غير".

وأضاف نفس المصدر أن "التعاون العسكري مع أمريكا شهد تطورا نوعيا في مجال مكافحة الإرهاب لكن وجود بعض الأفراد من الجيش الأمريكي في فترات سابقة من سنتي 2016 و2017 مرتبط بتدريبات مشتركة وليس بالجانب العملياتي".

وقد أدعت مجلة أمريكية ناشيونال انترست" في تقريرًا لها ، إن قوات أمريكية شاركت في عمليات قتالية ضد الإرهاب في تونس، وانه تمت إصابة جندي أمريكي في هذه العملية.