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"حسن نصر الله": انتهى الأمر وصرنا أقوى بالصواريخ الدقيقة

منذ 7 دقيقة
عدد القراءات: 84
"حسن نصر الله": انتهى الأمر وصرنا أقوى بالصواريخ الدقيقة

 

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني "حسن نصر الله" ، اليوم الخميس 20 سبتمبر ، إن الحزب بات يمتلك صواريخ دقيقة ، متوعدًا بإن " إذا ما فرضت إسرائيل حرباً على لبنان ستواجه ما لم تتوقعه".

وقال "نصر الله" في  كلمة نقلتها قناة المنار التابعة للحزبه: "في موضوع الصواريخ الدقيقة ومحاولاته في سوريا لقطع الطريق على هذه القدرة وعلى هذه الإمكانية، وأقول له مهما فعلت في قطع الطريق لقد انتهى الأمر وتم الأمر وأنجز الأمر وباتت المقاومة تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة ومن الإمكانيات التسليحية ما إذا فرضت إسرائيل على لبنان حربا ستواجه إسرائيل مصيرا وواقعا لم تتوقعه في يوم من الأيام".

ووجه نصر الله خطابه لحكومة الاحتلال بالقول: " أنتم تعرفون أن حزب الله أصبح أقوى"، مضيفا: إذا ما فرضت إسرائيل حرباً على لبنان ستواجه ما لم تتوقعه، والجيش الإسرائيلي الذي كان يهدد باجتياح بيروت لم يعد موجودا".

وأضاف نصر الله: "الاسرائيليون غاضبون لأن مشروعهم في المنطقة سقط بعد أن علقوا آمالا كبيرة على ما يجري في سوريا والعراق لكن آمالهم ذهبت أدراج الرياح، وهم يعرفون أن محور المقاومة أصبح أقوى وأن دولاً وشعوباً جديدة أصبحت في دائرة المواجهة مع العدو الصهيوني".

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