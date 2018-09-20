"الأمم المتحدة": نزوح أكثر من 76 ألف أسرة من الحديدة بسبب الحرب

كشفت الأمم المتحدة ، في تقريرًا أصدرته اليوم الخميس 20 سبتمبر ، عن نزوح أكثر من 76 ألف أسرة بسبب الحرب الدائرة في محافظة الحديدة منذ يونيو الماضي .

وأوضح التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن "النزاع تصاعد في محافظة الحديدة مع اقتراب القتال من مدينة الحديدة (مركز المحافظة)".

وأضاف: "في 12 سبتمبر، وصلت اشتباكات مسلحة إلى طريق الحديدة–صنعاء الرئيسي بشكل فعال، وأغلقت الطريق الشرقي للمدينة التي أصبحت خطرة جدا لاستخدامها نتيجة للقتال".

وبين أن "المناطق الساخنة جراء القتال والعنف تقع في شرق منطقة كيلو 16، ومحيط المطار والمناطق الساحلية إلى الغرب نحو البحر الأحمر".

وأعلن التقرير نزوح 76 ألفا و512 أسرة، من محافظة الحديدة، حتى الثلاثاء الماضي.

وأفاد بأن "هؤلاء نزحوا إلى مناطق في المحافظة ذاتها (لا تشهد قتالا)، أو إلى محافظات يمنية أخرى".