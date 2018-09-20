ملك الأردن: سأبحث الملف الفلسطيني ودعم "أونروا" باجتماعات نيويورك

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنه سيلتقي عدداً من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسيبحث معهم القضايا التي تهم الأردن ومصالحه.

وأشار إلى أنه سيتم بحث القضية الفلسطينية ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاءت تصريحات الملك هذه خلال لقائه مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين أمس الأربعاء ونقلتها وكالة "بترا" الرسمية الأردنية.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة سيتفان دوجاريك إن أكثر من 88 دولة من أعضاء الجمعية العامة ستشارك على مستوى رئاسة الدولة في أعمال المناقشة العامة التي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى الأول من أكتوبر.