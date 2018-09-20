القبض على مواطن بتهمة "سرقة زي مدرسي لأبنته": كان نفسي أفرحها



قررت مباحث قسم أول دمياط ، اليوم الخميس 20 سبتمبر، إخلاء سبيل أب تم إلقاء القبض عليه بتهمة "سرق زي مدرسي لأبنته" ، ويُعاني الشعب المصري من حالة اقتصادية متدنية جدًا في ظل السياسات التقشفية التي يفرضها النظام العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي على الطبقة المتوسطة والفقيرة من الشعب ، بفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار السلع الاستهلاكية .

وبالأمس ، قام صاحب محل "مستلزمات مدرسية" بضبط شخص أخفى زيًا جديدًا داخل "كيس أسود" وحاول الخروج ، ولكن كاميرات المراقبة كشفته .

وذكر شهود عيان ، إن الباعة والأهالي تجمعوا حول الرجل وزوجته ، حيث أصروا على إبلاغ الشرطة ، ولم تفلح دموع الأب وزوجته في إقناعهم بالعدول عن الإبلاغ.

وعند قدوم الشرطة ، تم إلقاء القبض عليهما واصطحابهما إلى قسم أول دمياط ، وقال الأب لرئيس المباحث : "كان نفسي أفرّح بنتي وهي رايحة المدرسة أول يوم وسط زمايلها"، وتساءل: "هي بنتي ملهاش حق تفرح؟"، ثم أجهش بالبكاء.