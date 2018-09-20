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القبض على مواطن بتهمة "سرقة زي مدرسي لأبنته": كان نفسي أفرحها

منذ 6 يوم
عدد القراءات: 476
القبض على مواطن بتهمة "سرقة زي مدرسي لأبنته": كان نفسي أفرحها


قررت مباحث قسم أول دمياط ، اليوم الخميس 20 سبتمبر، إخلاء سبيل أب تم إلقاء القبض عليه بتهمة "سرق زي مدرسي لأبنته" ، ويُعاني الشعب المصري من حالة اقتصادية متدنية جدًا في ظل السياسات التقشفية التي يفرضها النظام العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي على الطبقة المتوسطة والفقيرة من الشعب ، بفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار السلع الاستهلاكية . 

وبالأمس ، قام صاحب محل "مستلزمات مدرسية" بضبط شخص أخفى زيًا جديدًا داخل "كيس أسود" وحاول الخروج ، ولكن كاميرات المراقبة كشفته .

وذكر شهود عيان ، إن الباعة والأهالي تجمعوا حول الرجل وزوجته ، حيث أصروا على إبلاغ الشرطة ، ولم تفلح دموع الأب وزوجته في إقناعهم بالعدول عن الإبلاغ. 

 وعند قدوم الشرطة ، تم إلقاء القبض عليهما واصطحابهما إلى قسم أول دمياط ، وقال الأب لرئيس المباحث : "كان نفسي أفرّح بنتي وهي رايحة المدرسة  أول يوم وسط زمايلها"، وتساءل: "هي بنتي ملهاش حق تفرح؟"، ثم أجهش بالبكاء.

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