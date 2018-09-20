"روسيا" تعلن عن توافر معلومات جديدة بشأن الدور الصهيوني في إسقاط طائرتها بسوريا

أعلن الخارجية الروسية ، اليوم الخميس 20 سبتمبر ، عن توافر معلومات جديدة بشأن دور الطيارين "الإسرائيليين" في تحطم الطائرة الروسية التي أسفرت عن مقتل 15 عسكريًا روسيًا في اللاذقية بسوريا .

ووصفت الخارجية تصرف الطيارين "الإسرائيليين" الذين تستروا بالطائرة الروسية ، اثناء قيامهم بغارات على اللاذقية ، ما أسفر عن اسقاطها من قبل الدفاعات الجوية السورية ، بانه تصرف بدون مهنية على اقل تقدير .

وقالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي أن الواقعة تتطلب توضيحات إضافية من "إسرائيل".

موضحة إنه "ستتوافر قريبا معلومات جديدة تتعلق بدور الطيارين الإسرائيليين في تحطم الطائرة عند الساحل السوري في الـ17 من سبتمبر الجاري.".