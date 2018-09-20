ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء في العلمين







تمكن مفتشو الرقابة التموينية والتجارة الداخلية، بمديرية التموين بمحافظة مطروح، مساء اليوم الخميس، 20 سبتمبر، من ضبط 15 مخالفة تموينية، وذلك خلال حملة تموينية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، بقرية سيدي عبدالرحمن التابعة لمركز ومدينة العلمين بمدينة، للتأكد من توافر السلع وصلاحيتها للاستخدام وضبط الأسعار، وأنه تم ضبط 15 مخالفة، كان أبرزها ضبط كميات من الدقيق المدعم، تم تجميعها بغرض الاتجار بالسوق السوداء واستخدامها في غير الغرض المخصصة له، ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحال ومخالفات تتعلق ببعض المخابز البلدية العاملة بالقرية، مخالفات ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أو إنتاج خبز ناقص الوزن، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتم العرض على النيابة.