لفكوشا: اتفاق مصر وقبرص الرومية لنقل الغاز غير مشروع





رفضت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، اتفاق نقل الغاز الذي وقعته مصر وقبرص الرومية أمس الأربعاء، واعتبرت ذلك خطوة غير مشروعة، وجاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية القبرصية اليوم، تطرقت فيه إلى الاتفاق المشترك لإقامة خط أنابيب بحري ينقل الغاز من حقل "أفروديت" إلى مصر.

وقالت الخارجية إن الاتفاق يعني "محاولة اغتصاب حقوق الشعب القبرصي التركي"، فيما وصفته بأنه "مبادرة غير مشروعة بخصوص مستقبل الموارد في المنطقة، وأشارت إلى أن الجانب الرومي ليس لديه السلطة للقيام بتصرفات كهذه (توقيع اتفاق)، بشأن مستقبل الموارد التي تعود ملكيتها للقبارصة الأتراك أيضًا.

وشدّدت على أن "الخطوات أحادية الجانب التي يتخذها الجانب الرومي حول كيفية نقل هذه الموارد إلى السوق العالمي تفتقر للأرضية القانونية، كما أنها تتسم بتسميم العلاقات بين الطرفين، ودعت الخارجية القبرصية، الجانب الرومي لمراجعة خطواته الأحادية، مؤكدةً أنها ومن خلال التشاور والتعاون مع تركيا، لن تسمح بتلك الخطوات، وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة البترول المصرية، توقيع اتفاق مشترك مع قبرص الرومية لإقامة خط أنابيب بحري ينقل الغاز من حقل "أفروديت" إلى مصر، بغرض التسييل، وإعادة تصديره إلى السوق العالمية.