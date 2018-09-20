طلب لصندوق النقد يثير غضب البرلمان الاردنى



أثارت تصريحات نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، مساء اليوم الخميس، 20 سبتمبر، حفظية مجلس النواب، عندما قال إن "صندوق النقد طلب من الحكومة أن تطلب من مجلس النواب الموافقة على الصيغة الحالية لمسودة قانون الضريبة، وقال المعشر في تصريحات نقلتها فضائية "المملكة" إن الحكومة ستقدم حجم الاحتجاجات على مشروع القانون لصندوق النقد، مؤكدا أن "المشكلة التي نواجهها مع صندوق النقد هي عدم الثقة".

تصريحات المعشر، دفعت رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطروانة لإصدار تصريح، شدد فيه على أن "مجلس النواب لا يتلقى تعليمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي، ولن يراعي في الاعتبار سوى المصلحة الوطنية العليا عند وصول تعديلات قانون الضريبة إلى المجلس، واستغرب الطروانة ما نُقِل على لسان نائب المعشر، معتبرا ذلك "إقحام مجلس النواب بمسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مجلس النواب سيد نفسه فيما يراه مناسباً حيال التعديلات على القانون

يشار إلى أن الحكومة الأردنية أرسلت عددا من طاقمها الوزاري للمحافظات من أجل استعراض مشروع مسودة قانون الضريبة بعد تعديله على الفعاليات الشعبية لكن الطاقم قبل بغضب العديد منها وتعرض للطرد مرارا، وكان مشروع قانون الضريبة المعدل طرح للمرة الأولى إبان حكومة هاني الملقي السابقة ومع مجيئ عمر الرزاز للحكومة جرى سحبه لحين إجراء تعديلات عليه.

