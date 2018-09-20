لبنان: يجب تشكيل حكومة تقوم على الشراكة البناءة لكافة المكونات



أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة اللبناني غسان حاصباني، مساء اليوم الخميس، 20 سبتمبر، أن الحفاظ على الاستقرار والثقة في الدولة اللبنانية، يكون من خلال تشكيل حكومة جامعة تمثل تطلعات الشعب التي حددها من خلال الانتخابات النيابية، وتقوم على الشراكة الحقيقية البناءة لكافة المكونات السياسية التي تهدف لبناء دولة مستقرة تقدم ما يجب أن تقدمه من خدمات وبنى تحتية واستقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي لكل المواطنين بعيدا من الانحيازات السياسية وصراعات السلطة، وجاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها حاصباني عقب لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عوده حيث تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان.

وقال نائب رئيس الوزراء اللبناني الحديث تركز على الوضع الاجتماعي في لبنان والذي وصل إلى مرحلة دقيقة جدا، وكل المواطنين يعرفون ذلك، وأسبابه الأساسية الوضع الاقتصادي المتردي إلى حال الجمود الحاصل اقتصاديا، والوضع السياسي وخصوصا ما يتعلق بتشكيل الحكومة، وأكد أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت في الوقت الراهن ممتلئة بالصراعات والتحديات، وعلى لبنان أن يحافظ على استقراره، مشددا على أن الدولة اللبنانية في المرحلة المقبلة، يجب أن يكون الهدف أمامها شديد الوضوح في ضوء الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية، وأن يكون هناك حرص على التعاون والشراكة من أجل بناء دولة، وليس على الاختلاف من أجل تعزيز سلطة.



