قطع المياه عن عدة مناطق في القاهرة الجديدة بسبب كسر مفاجئ







أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مساء اليوم الخميس، 20 سبتمبر، أنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط قطر 700 مم، أمام الخزان العالى بشارع التسعين الجنوبى، تم قطع المياه بالمناطق التالية، (المستثمرين الجنوبية والشمالية – النرجس فيلات وعمارات – القطاع الثالث والرابع من مركز خدمات المدينة – منطقة اللوتس جزء من الأيقونة، وأكد النجار، أنه جارٍ الآن شفط المياه، وتشغيل بالوعات المطر، لعودة حركة السير على الطرق إلى طبيعتها، وسيتم البدء فى عملية الإصلاح (شفط المياه – الحفر على الكسر – نزح وتصفية المياه – رفع الجزء التالف من الخط واستبداله)، وعقب الانتهاء من الإصلاح سيتم إعادة ضخ المياه، ووصولها تدريجياً حسب مناسيب كل منطقة فى حوالى الساعة 6 صباح الغد.