انفجار عبوة ناسفة في منطقة "توريل" بالمنصورة وسط حالة من الذعر

انفجرت عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة ملاكي في منطقة توريل، فى مدينة المنصورة ، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة 21 سبتمبر ، حيث سيطرت حالة من الرعب والزعر بين أهالي المنطقة عقب سماع دوي الإنفجار الذي تسبب في تهشم الواجهات الزجاجية لبعض المباني .

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الدقهلية، بلاغا من سكان شارع فريد المصري بحي توريل، بشأن احتراق سيارة أمام معرض سيارات، ملك «محمد. م»، وسماع صوت انفجار، وانتشار رائحة غاز.



وتبين انفجار العبوة الناسفة أمام معرض للسيارات بشارع الفلكى، كانت موضوعه أسفل سيارة مرسيدس ملك ع ا ، وتسبب الانفجار فى تحطم زجاجة السيارة وبعض أجزاء منها، وتم استدعاء سيارة المفرقعات لتمشيط المنطقة، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر أو إصابات فى الأرواح.