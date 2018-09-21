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دير الزور..ارتفاع قتلى معارك تنظيم الدولة مع قوات سوريا الديمقراطية إلى 180 قتيل

منذ حوالى ساعة
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دير الزور..ارتفاع قتلى معارك تنظيم الدولة مع قوات سوريا الديمقراطية إلى 180 قتيل

ارتفعت أعداد قتلى معارك الدائرة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة الإسلامية في ريف دير الزور إلى 180 قتيلا.

وقال المرصد السوري الحر اليوم الجمعة 21 سبتمبر  ، إن الاشتباكات  أسفرت عن مقتل 110 من تنظيم الدولة و70 من قوات سوريا الديمقراطية منذ انطلاق عملية تحرير الجيب الأخير الذي يسيطر عليه التنظيم في ريف دير الزور منذ عشرة أيام.

وأضاف أن معارك كر وفر دارت بين الطرفين في محاور القتال الضفة الشرقية لنهر الفرات، بعد تمكن قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على بلدة الباغوز ، وشن التنظيم المزيد من الهجمات لاستعادتها.

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