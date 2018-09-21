الجزائر ترفع الحماية الأمنية على الهيئات الدبلوماسية الفرنسية

قررت الحكومة الجزائرية ، الرد بالمثل على قرار السلطات الفرنسية برفع الحماية الأمنية من أمام منزل السفير الجزائري، بحسب فرانس برس.

وقررت السلطات رفح الحماية الأمنية للهيئات الدبلوماسية الفرنسية سواء تعلق الأمر بالسفارة أو مختلف الهيئات والمكاتب التابعة لها.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن مصدر مطلع إن "فرنسا قامت مؤخرا بإلغاء حراسة الشرطة من أمام مقر سفير الجزائر في باريس، ورداً على ذلك، سحبت الجزائر الشرطيين من أمام كل الممثليات الدبلوماسية الفرنسية في العاصمة وفي مدن أخرى خصوصا وهران (400 كلم غرب العاصمة) وعنّابة (600 شرق العاصمة) اللتان تضمان قنصليتين" .



وذكر الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر" أن إجراء رفع الحماية الأمنية يشمل مقر السفارة وإقامة السفير بالعاصمة، والقنصليات في وهران وعنابة ومقرات المعهد الفرنسي (المراكز الثقافية)، والثانوية الفرنسية بالعاصمة.