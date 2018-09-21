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مصري ينجح في السطو المسلح على بنك كويتي بواسطة "مسدس أطفال"

منذ 43 دقيقة
عدد القراءات: 205
مصري ينجح في السطو المسلح على بنك كويتي بواسطة "مسدس أطفال"

أفادت وسائل إعلام كويتية ، بنجاح شخص مجهولة الهوية يتحدث اللهجة المصرية في السطو المسلح على  فرع بنك الخليج بمنطقة النقرة مرتدياً زياً نسائياً ويحمل سلاحاً نارياً،  وتمكن من سرقة مبلغ 4000 دينار كويتي، ولاذ بالفرار.

ونقلت صحيفة "الجريدة" عن  إدارة البنك ، إن تفريغ أشرطة كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية للبنك أظهرت  أن المتهم كان يتحدث بلكنة مصرية ، قائلاً «أدوني الفلوس واللي يلحئني حفجّر نفسي»، لافتاً إلى أن التسجيلات أظهرت أن المتهم كان يحمل مسدس لعبة .

وأصدر بنك الخليج بياناً صحفياً قال فيه "دون وقوع أي أضرار للعملاء أو الموظفين، يؤكد بنك الخليج عن حدوث سطو مسلح على أحد أفرعه وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً وإحالة القضية إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية، ويشكر بنك الخليج سرعة استجابة وزارة الداخلية والجهات الأمنية".

 

 

 

 

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